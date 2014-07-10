وزارة الطاقة الأوكرانية : الاتحاد الأوروبي قد يحل محل روسيا كمورد للطاقة

أعلن مصدر رسمي رفيع المستوى بوزارة الطاقة وصناعة الفحم الأوكرانية ، أن أوكرانيا لديها جميع الأمكانات التقنية لإستبدال وارداتها من الغاز الروسي خلال “موسم التدفئة” بإمدادات من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء “ايتار تاس” الروسية أمس الأربعاء عن رئيس قسم تنويع إمدادات النفط والغاز بالوزارة ليونيد نيستيروف قوله – “لدينا قدرات تقنية لإستيراد كميات من الغاز بشكل يفوق أي عجز من الممكن أن يواجهه عملاؤنا، الموقف صعب ولكن غير ميئوس منه”.

وأضاف “سنتمكن من استيراد نحو عشرة ملايين متر مكعب من الغاز في الفترة ما بين أغسطس 2014 ومارس 2015″ ، مشيرا إلى أن إنتاج أوكرانيا اليومي الحالي من الغاز يصل الى “50 مليون” متر مكعب ، في حين أن عجز الغاز المحتمل خلال موسم التدفئة ربما يصل إلى حوالي 7 مليارات متر مكعب.

وكانت شركة جازبروم الروسية أعطت مهلة لأوكرانيا منتصف الشهر الماضي لسداد ولو جزء من الديون المستحقة عليها بعدها قررت الشركة تحويل تعاملها مع أوكرانيا ب ” نظام الدفع المسبق”، بحيث لا تحصل أوكرنيا على اي غاز روسي قبل دفع ثمنه مسبقا.

أ ش أ