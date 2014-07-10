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الرئيس السوداني يعود لبلاده عقب زيارة رسمية للدوحة

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الرئيس السوداني يعود لبلاده عقب زيارة رسمية للدوحة الرئيس السوداني يعود لبلاده عقب زيارة رسمية للدوحة

الرئيس السودانى حسن البشير

عاد إلى الخرطوم الرئيس السوداني عمر البشير ، عقب زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية (الدوحة) استغرقت يومين ، أجرى خلالهما مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب تنسيق مواقف الدولتين حول عدد من الملفات الإقليمية.

وكان في استقبال الرئيس البشير – لدى وصوله مطار الخرطوم مساء اليوم الأربعاء – الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسئولين السودانيين.

رافق الرئيس السوداني عمر البشير خلال الزيارة كل من وزير الخارجية علي كرتي، ووزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولى.

وقد أجرى الوزراء المرافقون مباحثات مع نظرائهم القطريين، تناولت مسار العلاقات المشتركة وتعزيز أوجه التعاون فيما يخدم مصالح البلدين.

أ ش أ

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