الزمالك يختار الإسكندرية لمواجهة مازيمبي

استقر نادي الزمالك على اختيار الإسكندرية لاستضافة مباراة الفريق أمام مازيمبي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: "تلقينا خطابًا من الاتحاد الإفريقي لتحديد مكان المباراة، وقرر المجلس إقامتها في الإسكندرية".

وبرر في تصريحات تليفزيونية "الأجواء رائعة في الإسكندرية أثناء الصيف، كما أن الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في المحافظة".

وشدد مرتضى: "سأضغط على وزارة الداخلية لإقامة مباراتي الفريق أمام مازيمبي وفيتا كلوب بحضور الجماهير، لأننا نحتاجهم كثيرًا".

وكان الفريق الأبيض خاض مباراته الأخيرة في الدورة الرباعية أمام بتروجت، وسيلاقي غزل المحلة غدًا الخميس في دور الثمانية لكأس مصر على نفس الملعب.

ويتذيل الزمالك المجموعة الأولى لدوري الأبطال برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على الهلال السوداني 2-1، وخسارتين أمام مازيمبي 0-1، وفيتا كلوب 1-2.