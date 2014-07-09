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الإسماعيلي يتجه لشكوى لاعبيه المتغيبين عن التدريبات

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الإسماعيلي يتجه لشكوى لاعبيه المتغيبين عن التدريبات الإسماعيلي يتجه لشكوى لاعبيه المتغيبين عن التدريبات

يتجه الإسماعيلي لشكوى رباعى متغيب عن تدريبات الفريق، يتقدمهم عبد الحميد سامي وسامح عبد الفضيل وعصام علي بجانب هداف الدورى والفريق جون أنطوي.

وكان الرباعى قد تغيب عن التدريبات منذ فترة وانقطعت اتصالاته بالنادى إذ وقع عبد الحميد وسامح عبد الفضيل على عقود للانضمام لوادى دجلة، بينما وقع عصام علي للمصرى رغم عدم انتهاء عقده بينما سافر أنطوي إلى غانا ولم يعد.

وصرح محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلى بأن هؤلاء اللاعبين أضروا النادي بشدة وتسببوا فى نقص الصفوف خاصة بعد تغيبهم بدون إذن.

وقال إنه لابد من الحصول على حق النادى من هؤلاء بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع "هؤلاء اللاعبين منهم من ينتهي تعاقده بنهاية الموسم، ومن حقه أن يوقع لأي ناد أخر لكن لا يحق له الغياب بدون إذن عن التدريبات.

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