بالفيديو .. شعر باسم ياخور يكشف «فبركة» فؤش فى المعسكر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورة تُظهر فبركة مقلب برنامج فؤش فى المعسكر، للفنان باسم ياخور.

المثير للجدل في هذا الفيديو، بحسب ما ذكرت روسيا اليوم، هو أن شعر ياخور كان غير مرتبًا طوال فترة التحقيق معه، لكن ما أن صدر الحكم بالإعدام -بحسب المقلب-، حتى ظهر الرجل وكأنه قد مشط شعره استعدادا للانتقال إلى العالم الآخر في أبهى صورة ممكنة، كما ظهرت أخطاء جسيمة فى الفيديو والتى تُظهر “المونتاج” الذى انتقل بشعر ياخور غير ممشطًا فى لقطة إلى لقطة تالية ظهر فيها مرتبًا دون قيامه بتمشيطه.

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