حساء الخضراوات

المقادير

حبّتان متوسّطتا الحجم من الكوسى

حبّة متوسّطة الحجم من الجزر

حبّة صغيرة الحجم من البطاطس

ملعقة كبيرة من الزبدة

شريحتان من الديك الرومي المدخّن

نصف حبّة صغيرة من البصل المفروم

3 أكواب كبيرة من الماء الساخن

مكعّب من مرق الدجاج أو مرق الخضراوات

شريحتان من "التوست" المقطّع إلى مكعّبات محمّصة، للتزيين

طريقة التحضير

1 تُقطّع جميع الخضروات إلى مكعّبات متوسّطة الحجم.

2 تُقطّع شريحتا الديك الرومي، إلى مربّعات صغيرة.

3 تُسخّن الزبدة في قدر توضع على النار، ثم تُضاف شريحتا الديك الرومي، وتُقلّبان حتى تفوح رائحتهما، ثم تُتركان جانباً.

4 يُضاف البصل إلى القدر عينها، يُقلّب لدقيقة، ثم توضع الخضروات الأخرى، ويُسكب الماء الساخن ويُضاف مكعّب المرق.

5 يُترك هذا الخليط ليغلي على حرارة متوسّطة لـ30 دقيقة، أو حتى تنضج الخضروات تماماً وتُصبح سهلة الهرس.

6 يُضرب الحساء في الخلاط، ويقدّم مزيّناً بمكعّبات "التوست" المحمّصة وشريحتي الديك الرومي.

نصيحة الشيف :

- يمكن التحكّم في سماكة الحساء، من خلال إضافة نصف كوب ماء.

- يمكن استبدال شريحتي الديك الرومي بالكميّة عينها من اللحم المدخّن

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