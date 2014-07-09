رئيس حزب النور : مصر كانت مقبلة علي عملية تقسيم مثل العراق

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن ما يحدث فى العراق الآن هو المشهد الأخير فى مؤامرة تقسيمه واللمسات الأخيرة فى هذا المخطط الصهيونى الأمريكى الإيرانى.

وأوضح مخيون، أن حزب النور قد وضع تلك المخططات والمؤامرات نصب عينيه عند اتخاذ قراراته وتحديد مواقفه فى وجه من راهن على انقسام الجيش وانهياره ومن أراد أن يحول الصراع السياسى إلى صراع دينى يقسم البلاد إلى طوائف متحاربة وفئات متناحرة.

وأكد مخيون، أن حزب النور ما زال يحذر من حالة الاستقطاب والانقسام المجتمعى ويدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة اللحمة للشعب المصرى والحفاظ على تماسك النسيج المجتمعى لتظل مصر قوية مستعصية على هذه المخططات والمؤامرات.