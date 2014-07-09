يستضيف (متحف أم كلثوم) بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع (لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس اﻷعلى للثقافة) الحفل المقام لتكريم رواد الموسيقى، الدكتورة “إيزيس فتح الله” ، عازف الكمان “سعد محمد حسن” ، الفنان “ميشيل المصري” ،وذلك في التاسعة مساء غدا الخميس 12 رمضان الموافق10يونيو.
> ويحضر حفل التكريم م. محمد أبو سعده، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، الدكتور محمد عفيفي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور راجح داود مقرر اللجنة .
> ومن ناحي أخرى يستضيف مركز إبداع (وكالة الغوري) ، غدا ايضا حفل غنائي لفرقة “أوتاشو” بقيادة الفنان مصطفى الحاج ، بعنوان “جيبسي نوبيان” ،و يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من روائع الأغاني التراثية والنوبية،.
> ويقدم مركز إبداع (بيت السحيمي)، حفل لفريق “مدرسة الدرب الأحمر” ، كما يستضيف مركز (الحرية للإبداع بالإسكندرية) حفل لفرقة الدراويش .
> وياتي ذلك في إطار فعاليات برنامج “ليالي رمضان” الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم .
متحف أم كلثوم يكرم رواد الموسيقى ..غدا
يستضيف (متحف أم كلثوم) بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع (لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس اﻷعلى للثقافة) الحفل المقام لتكريم رواد الموسيقى، الدكتورة “إيزيس فتح الله” ، عازف الكمان “سعد محمد حسن” ، الفنان “ميشيل المصري” ،وذلك في التاسعة مساء غدا الخميس 12 رمضان الموافق10يونيو.