برلين تشكو من وجود «خلافات عميقة في الرأي» مع واشنطن

أشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية الأربعاء، شتيفن زايبرت، إلى وجود «خلافات عميقة في الرأي» بين حكومته والإدارة الأمريكية في مسألة التوفيق بين الأمن وحقوق الحرية.

وتابع «زايبرت» حديثه قائلا إن الشراكة بين الولايات المتحدة وألمانيا لها أسبابها تاريخيا كما أنها تحظى بأهمية كبيرة في العام الجاري وتتمثل في التشاور بين البلدين على سبيل المثال في كيفية التحرك في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن الخلاف العميق في الرأي يمس ثقة هذه الشراكة، وأوضح أن الولايات المتحدة بمقدورها أن تحصل بصورة مباشرة من الحكومة الألمانية على كل المعلومات التي يحتمل أنها ترغب فيها.