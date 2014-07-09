«يديعوت أحرونوت»: «حماس» قصفت «الخضيرة» بصواريخ صينية هربتها إيران

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأربعاء، إن الصاروخ الذي أطلقته حركة «حماس» على مدينة الخضيرة، شمالي إسرائيل، صناعة صينية وسورية.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مصدر عسكري إسرائيلي لم تسمه قوله إن «الصاروخ الذي حقق مدى لم يصل من قبل والذي يبلغ 110 كيلو متر تم تهريبه على يد إيران لحركة (حماس)»، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من السلطات الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «مدينة الخضيره قصفت لأول مره على يد (حماس)، كما إنها تقصف لأول مره في تاريخ الصراع».

وقدرت مصادر عسكرية إسرائيلية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن «حماس» تمتلك صواريخ بعيدة المدى قد تصل إلى أقصى الشمال، حتى الجولان المحتل.

ونفى الجيش الإسرائيلي، ما أعلنته كتائب «القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، من قصفها لمدينة الخضيرة، ولكنه بعد ساعات عاد وأقر بالهجوم.

وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان، الثلاثاء، بسقوط 7 صواريخ بعيدة المدى على مدينة القدس، والخضيرة شمالي إسرائيل، وتل أبيب، بالإضافة إلى مدينة ريشون لتسيون، ورحوفوت وبلدة خديرة شمالي إسرائيل