أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

لبنان ترحل 5 مصريين تسللوا إليها من سوريا

Google+ Print
لبنان ترحل 5 مصريين تسللوا إليها من سوريا لبنان ترحل 5 مصريين تسللوا إليها من سوريا

 

صورة أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي 5 مصريين قامت السلطات اللبنانية بترحيلهم من أراضيها كانت ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضى لمخالفتهم شروط الإقامة لديها حيث تسللوا إليها قادمين من الأردن عبر سوريا .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت تبين وجود 5 ركاب مرحلين وبالتحقيق معهم أكدوا أنهم تسللوا من الأردن عبر سوريا ثم لبنان بحثا عن فرصة عمل إلا أنه تم القبض عليهم خلال حملات على مخالفى الإقامة فى لبنان وتم فحص بيانات المرحلين للتأكد من عدم صدور أحكام قضائية ضدهم وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية دون مساءلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا