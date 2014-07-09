لبنان ترحل 5 مصريين تسللوا إليها من سوريا

وصل مطار القاهرة الدولي 5 مصريين قامت السلطات اللبنانية بترحيلهم من أراضيها كانت ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضى لمخالفتهم شروط الإقامة لديها حيث تسللوا إليها قادمين من الأردن عبر سوريا .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت تبين وجود 5 ركاب مرحلين وبالتحقيق معهم أكدوا أنهم تسللوا من الأردن عبر سوريا ثم لبنان بحثا عن فرصة عمل إلا أنه تم القبض عليهم خلال حملات على مخالفى الإقامة فى لبنان وتم فحص بيانات المرحلين للتأكد من عدم صدور أحكام قضائية ضدهم وتم السماح لهم بالخروج من الدائرة الجمركية دون مساءلة .