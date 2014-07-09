إيران ترفض خطاب أوباما المهدد بالحرب

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، اليوم الأربعاء، تهديدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن استخدام قوة عسكرية ضد طهران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن تصريح أفخم للصحفيين قولها “إنه لا مكان للتهديد في المناقشات التحليلية لعدم وجود سبب لتبلورها”.

وأضافت “أفخم” أن مثل هذه الخيارات تُثار وتُكرر فقط لأغراض داخلية ولهؤلاء الدوائر، ومنهم المحافظون الجدد وقادة إسرائيل، الذين يرغبون في سماع مثل هذه الكلمات مرارا وتكرارا.

وكان أوباما قد أكد مجددًا في تصريح خاص لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس الثلاثاء أن بلاده تبقي كل الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع إيران –على حد وصفه- من الحصول على سلاح نووي.

وجاءت تصريحات أوباما في الوقت الذي تشارك فيه إيران والقوي العالمية، ومنها الولايات المتحدة، في مباحثات لتحقيق اتفاقية شاملة بشأن برنامح طهران النووي.

أ ش أ