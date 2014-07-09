حماس تدعو الشعوب العربية والإسلامية لمحاصرة السفارات الإسرائيلية

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، الشعوب العربية والإسلامية، إلى محاصرة السفارات الإسرائيلية، وإجبار السفراء على الرحيل، ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقال الناطق باسم “حماس”، فوزي برهوم: في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، “في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي، فلتخرج الشعوب والجماهير العربية والإسلامية في كل الدول، ولتحاصر السفارات الإسرائيلية في كل مكان، وليجبروا السفراء الصهاينة على الرحيل، فهذا أقل ما يقدموه لفلسطين ولغزة”.

وطالب برهوم، كل الزعماء العرب والإسلاميين إلى “الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته وعدم التخاذل عن نصرة من يدافع عن أرضه”.

وقال:” لا مبرر للصمت العربي والإسلامي إزاء ما يجري من جرائم حرب في قطاع غزة

الأناضول