أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جدل واسع في تركيا لاستغلال أردوغان اسم النبي في حملته الانتخابية

Google+ Print
جدل واسع في تركيا لاستغلال أردوغان اسم النبي في حملته الانتخابية جدل واسع في تركيا لاستغلال أردوغان اسم النبي في حملته الانتخابية

رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان

أثار شعار حملة الانتخابات الرئاسية لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يتضمن اسم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بالعربية جدلاً واسعاً في تركيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة وإنما العلمانية من حيث نظام الحكم  .

في وقت أمرت بتحقيق قضائي ضد حركة الداعية فتح الله غولن .

والأسبوع الماضي نشر وزير المالية محمد شيمشيك المستعرب رسالة على تويتر يقول فيها “هل تعلمون إن اسم نبينا بالعربية مسجل في شعار حملة مرشحنا أردوغان إلى الانتخابات الرئاسية؟” . وأثارت التغريدة رسائل استنكار عدة على شبكات التواصل الاجتماعي وتعرض من خلالها رئيس الحكومة الإسلامية المحافظة للانتقاد لأنه “مزج بين السياسة والدين” .

وقال مستخدم “ذي نايل” إن “أردوغان يظهر حجم متاجرته بالإسلام”، بينما نددت مستخدمة أخرى لموقع “سربيلناز ياسيت” بخيار المرشح أردوغان وقالت “من يعتقد نفسه، أن استخدام اسم النبي لأغراض سياسية إهانة” .

وأردوغان (60 عاماً) المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية في تركيا يومي 10 و24 أغسطس والتي تنظم للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، لزم الصمت حيال شعار حملته الانتخابية الذي أثار الجدل .
> من جهة أخرى أطلقت السلطات التركية تحقيقاً قضائياً واسعاً ضد جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الحليف السابق الذي أصبح العدو الأول لرئيس الوزراء أردوغان والمقيم حالياً في المنفى .

وأصدرت قيادة الأمن الوطني في 25 يونيو الأمر إلى الشرطة في المحافظات التركية الثلاثين، للتحقيق في سلوك أفراد وفروع هذه الجماعة النافذة المتهمة بالتآمر على نظام أردوغان وبالسعي إلى “إطاحة النظام الدستوري” . وطلب خصوصاً من الشرطة التحقيق فيما إذا كانت جمعية الخدمة (حزمت بالتركية) التي يترأسها غولن المقيم منذ 1999 في الولايات المتحدة “تنظيماً مسلحاً”، وحول ضلوع مفترض لعناصر شرطة مقربين من الحركة في عمليات اغتيال صدمت تركيا في خلال السنوات العشر الأخيرة، مثل اغتيال الصحافي التركي الأرمني هرانت دينك في 2007 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد