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بالصور .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير بنفق أبو الريش بالزقازيق

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بالصور .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير بنفق أبو الريش بالزقازيق بالصور .. محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير بنفق أبو الريش بالزقازيق

جولة المحافظ

قام الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية بجولة مفاجئة , لتفقد أعمال الإنشاء وتوسعة نفق أبو الريش داخل مدينة الزقازيق.

وأكد المحافظ أنه بمجرد الانتهاء من توسعة النفق سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية ويؤدي لحدوث سيولة مرورية لأصحاب السيارات والمسافرين المتجهين إلى القاهرة والعاشر من رمضان والإسكندرية.

وشدد عثمان خلال الجولة على المقاول سرعة الانتهاء من الأعمال بالنفق طبقاً للبرنامج الزمني والمحدد بثلاثة أشهر ليشعر المواطن الشرقاوي بحجم الأعمال والإنجازات التي تتم داخل مدينة الزقازيق.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير والرصف بشوارع الزقازيق لإضفاء لمسه جمالية ولإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

كما شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة المشروعات المفتوحة بجميع المراكز والمدن لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تتسبب في تأخير تسليمها ولسرعة الانتهاء منها ، قائلا أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء في الفترة القادمة يتوقف على مدى رضي المواطن عن أدائهم في الشارع.

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