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محافظ الإسماعيلية يفاجأ مجمعات مواقف السيارات لمتابعة عدم رفع تعريفة الركوب

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محافظ الإسماعيلية يفاجأ مجمعات مواقف السيارات لمتابعة عدم رفع تعريفة الركوب محافظ الإسماعيلية يفاجأ مجمعات مواقف السيارات لمتابعة عدم رفع تعريفة الركوب

حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية على القيام بجولة ميدانية مفاجئة يرافقه خلالها العميد عصام شادى مدير إدارة مرور الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والتى زار خلالها مجمع المواقف العمومية وموقف سيارات أجرة الأقاليم للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب من والى المحافظة ومتابعة وتعريفة أجرة نقل الركاب على جميع الخطوط والتأكد من عدم المغالاة فى الأجرة والالتزام بالتعريفة المعلنة رسميا من قبل ادارة المرور ومنع الاستغلال للمواطنيين .

ويأتى هذا فى اطار سلسة الجولات الميدانية التى يقوم بها محافظ الاسماعيلية لتفقد ومتابعة جميع القطاعات والمؤسسات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين للاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنيين ومواجهة أى تجاوزات لاسيما فى ظل تلك الفترة التى شهدت مؤخرا اعلان عن رفع أسعار المواد البترولية والوقود والتعديلات التى تم اجراءها على أسعار وتعريفة أجرة نقل الركاب تمشيا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية .

وخلال الجولة ألتقى محافظ الاسماعيلية بعدد من السائقين والمواطنيين وأستمع الى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بحلها كما أطمأن المحافظ من الركاب والمسافرين عن عدم وجود أى شكاوى من تعريفة الأجرة وناشد الجميع أن فى الوقت الراهن تحتاج منا جميعا الى بذل المزيد من الجهد والعرق والتضحيات فى سبيل بناء مصر الجديدة واستكمال خارطة المستقبل .

 

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