أوقاف السويس: فوز 252 بمسابقة حفظ القرآن‎

قال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الاوقاف بالسويس أن هناك 619 شاب وطفل شاركوا بالمسابقة التشجيعية في حفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية فاز من بينهم 252 بجميع المستويات.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف أن بمستوي القرآن الكريم كاملا تفوق 11 متسابقا وتم تصعيدهم للتصفية في الوزارة على مستوى جمهورية مصر العربية وفي مستوى نصف القرآن الكريم تفوق 22 متسابقا وتم تصعدهم للتصفية في الوزارة وتفوق في ربع القرآن الكريم 199 متسابقا وفاز في حفظ القرآن الكريم من الصم والبكم وذوي الإحتياجات الخاصة فاز 20 متسابقا وتم تصعيد بعضهم للتصفية بالقاهرة يوم الخميس القادم 12 رمضان ، حيث تعد تلك المسابقة لذوي الإعاقة الذهنية والصم والبكم الأولى من نوعها في السويس .

يذكر أنه سبق للسويس الفوز بالمركز الأول في حفظ القرآن الكريم والدعوة الإسلامية عام 2009م وكرمت في ليلة القدر وحصلت السويس على المراكز الأولى في القرآن الكريم على مستوى جمهورية مصر العربية لأعوام متتالية بل وفازت على مستوى العالم.