وكيل تعليم الفيوم يفتتح مشروع دمج التكنولوجيا بالتعليم

افتتح المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مشروع دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم وادخالها إلى جميع مدارس المديرية ، بحضور الدكتور السيد بسيوني وكيل المديرية ، ومحمد نصر مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.

أشار أبو الغيط إلى أن اعتماد المديرية علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية يعد أحد الاستراتيجيات الحديثة التي سنعتمد عليها في العام القادم لتثري العملية التعليمية وتزيد من فعالية المعلم داخل الفصل الدراسي ، كما ستعمل علي تيسير الدروس العلمية والعملية بطريقة سهلة وممتعة وجذابة.

كما أكد وكيل الوزارة علي ضرورة تفعيل طريقة التحضير الإلكتروني والاستفادة من الامكانيات المتاحة داخل الفصل.

وأشار الدكتور السيد بسيوني وكيل المديرية إلي أننا سوف نقوم بتدريب كافة العاملين بالتربية والتعليم بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة وكذلك المعلمين علي التكنولوجيا الحديثة.