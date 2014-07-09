تأجيل محاكمة دومة و269 آخرين في “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 4 أغسطس لسماع الشهود‎

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قضية محاكمة دومه و269 متهم بينهم 16 متهماً محبوسين،و 9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً ” بأحداث مجلس الوزراء” إلى جلسة 4 أغسطس مع استمرار حبس دومة لسماع الشهود.

صرحت المحكمة للدفاع الحصول عل صورة رسمية من محضر جلسة اليوم وصورة من تقرير الإذاعة والتلفزيون ورفضت باقى طلبات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي وسيد حجاج.