بالفيديو: ستيفان رولان يقدّم مجموعته في فيلم سينمائي

للمرة الأولى في تاريخ عروض الخياطة الراقية، يقدّم مصمّم مجموعته وأزياءه من خلال فيلم سينمائي قصير. وبهذا يخطو المصمّم الفرنسي الموهوب ستيفان لوران Stéphane Rolland خطوة جريئة ورائدة في مسيرته المهنية .

اختار ستيفان رولان "ايليزيه بياريتزه" احدى قاعات السينما الباريسية ليعرض فيلم "ليشابيه" L’échappée من بطولة جليل لسبار Jalil Lespert وعارضة الازياء الاسبانية نيافس ألفاريس Alvares . يروي الفيلم قصة رجل يتألم من فقدان حيبيته وفي رحلة البحث عنها، نرى حيبيته نيافس ألفاريس في الفيلم وهي ترتدي ازياء مجموعة ستيفان رولان. وخلال المونولوج تتحرك وتتجول من مكان الى مكان بطريقة سينمائية تكشف للمشاهد عن تفاصيل كل فستان من فساتين مجموعته. يظهر الفيلم، الذي قام بإخراجه ديان سانييه Diane Sagnier ، مدى براعة هذا المصمم في تقديم قصات أنثوية ذات بعد فني راقٍ، قصات تتميز بخطوط هندسية وانسيابية، وترسم جسم المرأة بامتياز، مع تفاصيل وتطريزات مذهلة تجسد مفهوم "الهوت كوتور" بامتياز. تضمنت المجموعة لمسات من الإبداع اعتدنا عليها مع هذا المصمم العالمين تظهر تارة في ياقات على شكل مروحات يابانية وتارة اخرى على شكل وردة تتقتح على مستوى الخصر، مصنوعة من المخمل.

خلال هذه المناسبة خص المصمم ستيفان رولان "سيدتي نت" بحوار قصير قال فيه: "أردت عرض مجموعتي من خلال السينما وقد استوحيتها من بطلة الفيلم العارضة نيافس الفاريس ومن مصادر أخرى. أردت ان اعبر من خلالها عن المرأة المتحررة والقوية، التي تمتلك سلطه حقيقية، وتعكس في الوقت نفسه نعومة وشاعرية جستها من خلال الأقمشة الشفافة التي تلف الجسم وكذلك والالوان وبعض التفاصيل مثل هذه المروحة اليابانية والسلاسل الذهبية التي تنساب على الجسم. كما استعملت الكثير من القماش المخملي الذي وضع على الفستان باليد ...".

لمشاهدة الحوار والمجموعة تابعي الفيديو المرفق

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