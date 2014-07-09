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وزير التعليم يجري مقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية بالمديريات السبت القادم

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وزير التعليم يجري مقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية بالمديريات السبت القادم وزير التعليم يجري مقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية بالمديريات السبت القادم

محمود أبو النصر

أكد الدكتور محمود أبو النصر، أن اللجنة الدائمة للقيادات برئاسته ستبدأ السبت القادم الموافق 12/7، في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والتي سبق وأعلنت الوزارة عنها فى الإعلان رقم 2 لسنة 2014.

وأوضح فاروق شعبان، أمين اللجنة الدائمة للقيادات، أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها وعددها 34 وظيفة من الدرجات الممتازة والعليا ومدير عام، بلغ 400 متقدم، مشيرا الى أنه سيتم إجراء المقابلات على مدار ستة أيام خلال أسبوعين، وتم إعلان أسماء المتقدمين ومواعيد المقابلات على الموقع الإلكتروني للوزارة.

تابع “شعبان”، أن  الوزير حريص كل الحرص  على مقابلة جميع المتقدمين بنفسه، وكذلك إجراء المقابلات فى الصباح الباكر مراعاةً لظروف سفر الزملاء القادمين من محافظات بعيدة.

يأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة للتحديث الإداري من خلال اختيار وإعداد قيادات تعليمية قادرة على القيادة والتواصل الفعال مع عناصر المنظومة التعليمية بما يحقق المستوى التعليمي المنشود، وبداية مستقرة تعليمياً بمختلف مديريات الجمهورية للعام الدراسي 2014/2015.

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