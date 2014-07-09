بدء محاكمة “دومه” و269 أخرين في “أحداث مجلس الوزراء”

بدأت ، منذ قليل ، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة , قضية محاكمة دومه و269 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسين ، و9 هاربين والباقي مخلى سبيلهم في القضية المعروفة إعلامياً ” بأحداث مجلس الوزراء”.

تبين حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، التى أعدت تقرير تفريغ السيديهات والفيديوهات وأحراز القضية.

كانت أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بحرق المجمع العلمي ومنشأت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الشرطة والقوات المسلحة والتجمهر ومقاومة السلطات، وتعطيل حركة المرور والشروع في حرق مبنى وزارة الداخلية ، وإتلاف وإحراق سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري ، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي وسيد حجاج.