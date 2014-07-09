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ضبط 144 كيلو بانجو بطريق السويس سيناء

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ضبط 144 كيلو بانجو بطريق السويس سيناء ضبط 144 كيلو بانجو بطريق السويس سيناء

نبات البانجو

تمكنت قوات حرس الحدود، بالتعاون مع قوات أمن السويس، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة ملاكي بداخلها لفافات تحتوي على نبات البانجو المخدر، بأحد الكمائن بطريق السويس جنوب سيناء .

تلقي مسئولو قوات التأمين المتمركزة بنفق الشهيد أحمد حمدي اليوم معلومة باستعداد تجار مواد مخدرة لتهريب مواد مخدرة عبر نفق الشهيد أحمد حمدى عن طريق سيارة نقل قادمة من جنوب سيناء.

وعلى الفور، تم إخطار القوات ودوريات حرس الحدود المتمركزة بالنفق وبطريق السويس رأس صدر حيث تم تشديد عمليات الرقابة والتفتيش على القوات .

وخلال عمليات التفتيش، اشتبهت القوات فى أحد سيارات النقل التى تحمل اسمنت بوجود مخزن سري حيث تبين ان بداخله لفافات غير معلوم هويتاه فتم كسر المخزن وتبين أنه بداخله 20 لفافات كبيرة تحتوي على نبات البانجو المخدر تزن 144 كيلو .

وتم التحفظ على السيارة والسائق والمضبوطات بأحد المناطق الأمنية، وجاري عرض المتهم على النيابة .

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