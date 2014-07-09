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«القبة الحديدية» تعترض صاروخين فوق تل أبيب أطلقا من غزة

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اعترضت منظومة «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ، صباح الأربعاء، صاروخين تم إطلاقهما من غزة على مدينة تل أبيب، وسط إسرائيل، التي تتعرض لهجوم الصواريخ لليوم الثاني على التوالي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إن «منظومة (القبة الحديدية) اعترضت صاروخين فوق تل أبيب أطلقا صباح الأربعاء، وحتى الآن لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذين الصاروخين».

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي،إن «الجيش ضرب أكثر من ١٦٠ هدفًا في أنحاء قطاع غزة»، مشيراً إلى أنه «منذ بداية عملية (الجرف الصامد) ضرب الجيش ٤٤٠ هدفًا، وأمامنا الكثير».

وأضاف، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «من بين الأهداف التي ضربت، الثلاثاء، ١٠ أنفاق و٦ أهداف لحكم (حماس) من بينها وزارة الأمن الداخلي، والأمن الوطني ومقر الشرطة البحرية».

ومن جهته، ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت، صباح الأربعاء، في مجلس محلي أشكول، وأوفاكيم، وسديروت، وشعار النقب وجميعها في جنوبي إسرائيل، لافتاً إلى أن 3 صواريخ انفجرت في أشكول، وشعار النقب ما تسبب بأضرار لسيارات إسرائيلية، دون تحديد عددها ومواقعها.

وأضاف أن صافرات الإنذار دوت في عسقلان، شمال قطاع غزة، في حين أن «القبة الحديدية» اعترضت 5 صواريخ فوق «جوش دان» ومطار «بن جوريون» الدولي القريبين من تل أبيب، في وسط البلاد.

يأتي ذلك بينما تتواصل عملية «الجرف الصامد» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على غزة، الإثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 28 شخصاً، في سلسلة غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع، بحسب مصادر فلسطينية.

في غضون ذلك أعلنت« كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، صباح الأربعاء، عن قصفها «لأول مرة» مطار «نيفاتيم» العسكري الإسرائيلي الذي يبعد عن غزة أكثر من 70 كلم بصاروخي.

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