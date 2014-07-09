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محافظ بني سويف يستبعد مدير الطرق لتأخره في طرح خطة للرصف

  • مصر
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قرر المستشار مجدى البتيتي، محافظ بنى سويف، الثلاثاء، استبعاد مدير الطرق والنقل بمحافظة بنى سويف وتكليف المهندس ناصر محمد فراج للقيام بتسيير أعمال الطرق والنقل لحين صدور تعليمات أخرى.

وقال العميد أحمد زكي رأفت، السكرتير العام المساعد، إن المستشار مجدي البتيتي، محافظ بنى سويف، أثناء مراجعته للخطة الاستثمارية 2014 2015 وقدرها 57 مليون جنيه، وجد أن هناك تاخير في طرح الخطة الاستثمارية، والتي تختص برصف شوارع في المدن وطرق إقليمية داخلية تربط بين القرى وبعضها.

وأضاف أن الخطة الاستثمارية للرصف تم تخصيص 35 مليون جنيه لرصف شوارع داخل المدن السبعة بالمحافظة و22 مليون جنيه للقرى بالمحافظة.

وقال السكرتير العام المساعد إن المحافظ وضع مهلة للمدير الجديد بإنهاء طرح الخطة الاستثمارية واتخاذ كل الإجراءات القانونية في مدة لا تتجاوز اليومين.

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