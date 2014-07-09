محافظ بورسعيد ينهي إضراب العاملين بمصنع الحديد والصلب

أنهي اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، إضراب العاملين بمصنع الحديد والصلب والذي استمر 6 أيام وذلك بعد الاجتماع الذي عقدة المحافظ بمكتبة بحضور السكرتير العام والمساعد و ممثلي القوي العاملة والممثل القانوني للشركة وممثلين عن العمال ومدير مباحث بورسعيد.

و تم الاتفاق علي إنهاء الإضراب واعادة تشغيل المصنع فورا وعودة جميع العمال الموقفين للعمل مع قيام المصنع بفتح تحقيق معهم بحضور العديد من الجهات المحايدة مثل القوي العاملة ولجنة تابعة للمصنع من خارج بورسعيد ضمانا للحيادية .

وأكد المحافظ علي التشغيل الفوري للمصنع وعدم تكرار مثل هذة الاضرابات التي تضر الاقتصاد، مشيرا إلى أن هناك وسائل كثيرة قانونية للمطالبة بالحقوق أو تقديم أي شكاوي مشيرا بان مجلس ادارة الشركة وافق علي ماتم الاتفاق عليه مع العمال والقوي العاملة .

وكان العمال طالبوا بإلغاء القرار الخاص بوقف العاملين بالمصنع وعددهم 15 وعدم ملاحقتهم قانونيًا لعدم ارتكابهم لأية أخطاء ولكن تم إيقافهم بقصد الترويع وزرع الخوف بين العاملين وقسم الشئون القانونية وصرف الأرباح المستحقة عن عام 2013 وتعديل المرتبات بالمثل لزملائهم فى شركات الحديد والصلب الأخرى وتفعيل دور النقابة العمالية بالمصنع وتعديل اللائحة الداخلية بالشركة وتعديل بدل المخاطر وتغيير المنظومة الطبية بالشركة.