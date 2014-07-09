انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، فجر الأربعاء أن التيار الكهربائي انقطع عن معظم أحياء مدينة غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأفادت «وفا» بأن «القصف طال مواقع كثيرة وأن دوي انفجارات تسمع بشكل متتال»، مشيرة إلى أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى المواقع المستهدفة لنقل المصابين».

بدورها، ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن «الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلُا لقائد في سرايا القدس، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة في قطاع غزة».

وارتفعت حصيلة الهجمات خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 24 قتيلًا وأكثر من 152 جريحًا، بحسب «معا».