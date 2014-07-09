أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن معظم أحياء غزة نتيجة القصف الإسرائيلي

Google+ Print

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، فجر الأربعاء أن التيار الكهربائي انقطع عن معظم أحياء مدينة غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأفادت «وفا» بأن «القصف طال مواقع كثيرة وأن دوي انفجارات تسمع بشكل متتال»، مشيرة إلى أن «سيارات الإسعاف هرعت إلى المواقع المستهدفة لنقل المصابين».

بدورها، ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية أن «الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلُا لقائد في سرايا القدس، الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 6 من عائلة واحدة في قطاع غزة».

وارتفعت حصيلة الهجمات خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 24 قتيلًا وأكثر من 152 جريحًا، بحسب «معا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية