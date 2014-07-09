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تكثيف الرقابة على المحلات الغذائية بالعاصمة المقدسة

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    كثفت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية خلال هذه الأيام من الشهر الكريم ومتابعة استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة. وذكر مدير عام صحة البيئة الدكتور محمد هاشم الفوتاوي أنه جرى تشكيل العديد من الفرق الميدانية واللجان للمرور على المحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة والعاملين بها، ووضع خطة محددة للرقابة لضمان سلامة المعروضات وسلامة العاملين، والتأكد من حصولهم على الشهادات الصحية، حيث يبلغ عدد المحلات التي تتعلق أنشطتها بالمواد الغذائية حوالي (35.000) محل تشمل المطاعم والمطابخ و"البقالات" ومراكز التسويق وصوالين الحلاقة و"الكافتيريات" ومحلات بيع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المباسط الموسمية الرمضانية وغيرها، وجميعها تخضع للرقابة الدورية من قبل فرق الأمانة.

وقال إن الإدارة شكلت أيضاً فرقاً لمكافحة الباعة الجائلين للحد من انتشار هذه الظاهرة نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر العام، كما تم تشكيل عدد من اللجان المشتركة لمتابعة الأنشطة المختلفة مثل محطات المياه ومصانع الثلج، ولجنة عينات الأغذية، ولجنة المزارع، ولجنة مراقبة السعودة، ومكافحة بائعي الأدوية والأعشاب، وغيرها.

وأضاف د. الفوتاوي أن هذه اللجان والفرق تعمل جميعها على مدار الساعة خلال هذه الأيام لضمان تهيئة الأوضاع الصحية للزوار والمعتمرين الذين يتوافدون بكثرة في هذه الفترة.

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