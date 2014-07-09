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السفير كركتلي يشارك في اجتماع بإمارة ليختنشتاين

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السفير كركتلي يشارك في اجتماع بإمارة ليختنشتاين السفير كركتلي يشارك في اجتماع بإمارة ليختنشتاين
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السفير كركتلي ووزيرة خارجية ليختنشتاين

الرياض - منصور على أحمد

    بدعوة من أوريليا فريك وزيرة خارجية ليختنشتاين شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا وليختنشتاين حازم بن محمد كركتلي في الاجتماع الذي عقد بمدينة شان في ليختنشتاين صباح الاثنين 16/6/2014م، تحت عنوان "يوم الاقتصاد" وضم عدداً من أعضاء هناك وعلى رأسهم أدريان هازل رئيس الوزراء ونائبه توماس زقايفل هوف وأوريليا فريك وزيرة الخارجية، وحضره عدد من السفراء المعتمدين لدى ليختنشتاين وجرى خلاله شرح ومناقشة السياسة والخطط الاقتصادية للدولة ومجالات الاستثمار فيها. كما شارك السفير كركتلي في حفل الغداء الذي أقامته الحكومة على شرف السفراء ورؤساء البعثات بهذه المناسبة.

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