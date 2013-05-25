ممثل وزارة المالية أمام الشورى : تباين فى ميزانية المستشفيات الجامعية بالأزهر

ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم موازنات المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الازهر ، حيث اكد احمد السيد ممثل وزارة المالية ان هناك تشوهات تشوب المكافات التى تعطى لعاملين داخل هذه الجامعات ، موضحا ان هناك زيادات كبيرة فى موازنة هذه الجامعات لاعلم لوزارة المالية بها .

و قال احمد السيد خلال كلمته امام اللجنة ردا على مسئولى المالية فى هذه المستشفيات التابعة لجامعة الازهر ان الطلبات المالية للجهات الادارية فى هذه الجامعات فى تزايد مستمر ، مؤكدا ضرورة دراسة وضع كل جامعة على حدا و ما تنفقه من اجور و مكافات حتى يتثنى لوزارة المالية تقييم الوضع بكل شفافية.

وطالب ممثل وزارة المالية امام اللجنة بعمل لائحة موحدة للاجور فى جميع المستشفيات ، بحيث تطبق على الجميع دون تفرقه .. مشيرا الى ان التباين واضح بين جميع المستشفيات فى بند المكافات و الحوافز.

ورفض احمد السيد ما قاله ممثلو الجامعات من ان وزارة المالية تتعسف فى زيادة المرتبات و الحوافز ، موضحا انه لايستطيع اى فرد فى المالية ان يمنع مرتب موظف بالدولة خاصة فى الظروف الحالية.

وكان ممثلو الجامعات قد طالبوا امام اللجنة بزيادة المخصصات التى تصرف للعاملين ، واشاروا الى ان هناك تعنت من قبل وزارة المالية فى ذلك ، وهذا ما رفضه ممثل الوزارة وتم نفيه تماما بل اشار الى ضرورة مراجعة جميع موازانات المستشفيات التابعة لجامعة الازهر وان كان هناك نقص سيتم تدبيره من قبل الوزارة و ان كان هناك زيادة ترد الى خزانة وزارة المالية .

أ ش أ