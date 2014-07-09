جهاز قياس هشاشة العظام لمستشفى البراحة

تبرعت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية بجهاز لقياس هشاشة العظام لمستشفى البراحة بقيمة 300 ألف درهم ودخل الجهاز الخدمة فور تركيبه من قبل الشركة الموردة.

وأشاد أحمد الخديم مدير عام المستشفى بهذا التبرع السخي الذي قامت به المؤسسة، لافتا إلى أن مستشفى البراحة كان يفتقر لمثل هذا الجهاز المتطور خاصة في وقت يعاني فيه أكثر من 80% من السكان من مشكلة هشاشة العظام.

وقال إن الجهاز سيوفر على الطواقم الطبية الكثير من الوقت والجهد خاصة وأنه يعتبر من أحدث الاجهزة المتخصصة في قياس هشاشة العظام .

وبدوره قال الدكتور سامح محمد حافظ المدني استشاري ورئيس قسم الأشعة إن الجهاز الجديد الذي دخل حيز الخدمة مباشرة يعتبر من أحدث الاجهزة العالمية ويمتاز بالعديد من المواصفات منها إنه جهاز رقمي ويعطي نتائج دقيقة جداً ويعمل لكل الاعمار والأوزان بما في ذلك الأوزان التي تزيد عن 300 كيلوغرام وكذلك الأطفال في بعض الحالات المرضية الخاصة، مع إمكانية أخذ أجزاء مختلفة من الجسم كالجمجمة والذراع والحوض.

خطورة

وأشار إلى أن مرض هشاشة العظام يعد من أكثر أمراض العظام انتشارا في العالم وتكمن خطورته في أنه ليس له أعراض واضحة، ويسبب ضعفا تدريجيا في العظام يؤدي إلى سهولة كسرها. وتمثل النساء نحو 80% من المصابين به. ويسبب كسورا في حوالي نصف النساء بعد سن الـ50 عاما، وقد ينشأ بسبب قلة الكتلة العظمية لدى النساء مقارنة بالرجال في نفس المرحلة العمرية إضافة إلى دور هرمونات الأنوثة والدخول المبكر في سن اليأس.

وقال هناك عدة أسباب لهشاشة العظام منها التغيرات الهرمونية التي تصاحب سن اليأس عند النساء وبخاصة نقص هرمون الاستروجين، والتي تزيد من فقد الكتلة العظمية، أو نقص الهرمون الذكري عند الرجال وكلها من التغيرات التي تصاحب التقدم في السن . وهناك عوامل أخرى قد تزيد من احتمال الإصابة بالمرض منها عدم كفاية الكالسيوم وفيتامين دي في الوجبات اليومية والتدخين والمشروبات المحتوية على الكافيين وقلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة وتناول أدوية معينة مثل السترويدات ومضادات التشنج وكذلك ازدياد نشاط الغدة الدرقية إضافة إلى العوامل الوراثية مثل إصابة أحد أفراد العائلة بهشاشة العظام والدخول المبكر في سن اليأس أو استئصال المبيضين.

وقاية

وأضاف إن مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم معرضون أكثر للإصابة بهشاشة العظام كما أن المرضى الذين يتناولون الكورتيزون يوميا أكثر عرضة للإصابة من غيرهم. وأشار إلى أنه بوصول جهاز فحص هشاشة العظام أصبح قسم الاشعة يضم كل أجهزة التصوير المتطورة ، لافتا إلى أن القسم يقوم سنويا بأجراء أكثر من 30000 صورة لمرضى من مختلف الاعمار والاوزان متوقعا أن يرتفع الرقم بنسبة 15-20% مع نهاية العام الجاري بعد إدخال جهاز فحص هشاشة العظام .