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عبد الواحد السيد: لن أرحل عن الزمالك

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قرر عبد الواحد السيد قائد الزمالك ألا يرحل عن النادي الأبيض، بحسب تصريحاته لـFilGoal.com مساء يوم الثلاثاء.

عبد الواحد السيد صاحب الـ37 عاما على عرضين، من قطبي الكرة الإيرانية سباهان أصفاهان والاستقلال.

لكن اللاعب الذي قضى 15 عاما بين أسوار الزمالك، صرح "لا، لن أرحل عن النادي".

ثم استدرك "إلا لو قرر مجلس الإدارة غير ذلك، لكن قراري هو البقاء دوما في نادي الزمالك".

ويستعد الزمالك لتغيير وجه الفريق بصفقات جديدة بعد الإخفاق في الفوز ببطولة الدوري، والتي ذهبت إلى خزينة النادي الأهلي أو ظلت هناك كما كان الحال في الثماني نسخ السابقة.

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