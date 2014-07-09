استشهاد 23 شخصا وإصابة 140 أخرين في العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع منذ ليلة أمس وحتى الان بلغ 23 شهيدا من بينهم 6 ارتقوا في غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وإصابة 140 أخرين .

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى استشهاد 6 فلسطينيين في قصف بالطيران الاسرائيلي لمنزل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت أن جيش الاحتلال قصف منذ بدء عدوانه على القطاع 27 منزلا في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة تعود اغلبها لقيادات في حركة حماس والجهاد الاسلامي وفصائل أخرى.

من ناحية أخرى ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخين للمرة الثانية هذا اليوم.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري إنها قصفت مساء اليوم مدينة تل أبيب بصاروخين من طراز “ام 75″ المحلي الصنع وإنها قصفت كذلك مدينة بئر السبع (جنوب إسرائيل) بثمانية صواريخ من نوع “غراد”، ومستوطنة “بئيري” في النقب الغربي المحاذي لقطاع غزة بصاروخين من نوع “قسام”.

وكانت كتائب القسام أعلنت مساء اليوم مسئوليتها عن قصف مدينة حيفا (أقصى شمال إسرائيل) التي تبعد عن قطاع غزة بنحو 110 كم وذلك لأول مرة في تاريخ الصراع مع إسرائيل.

وقالت في بيان عسكري إنها تمكنت لأول مرة في تاريخ الصراع من قصف حيفا بصاروخ R160 وإنها أطلقت على صاروخها المحلي المطور الذي دك حيفا اسم R160 “تيمنا بالشهيد القائد د.عبد العزيز الرنتيسي” الذى اغتالته إسرائيل في 17 أبريل 2004.

وأضافت أنها تمكنت من قصف القدس وتل ابيب بـ 8 صواريخ M65 محلية الصنع وقصف اسدود بـ 38 صاروخ غراد.