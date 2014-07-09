استشهاد 23 وإصابة 140 في العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، منذ فجر الثلاثاء وحتى الآن، بلغ 23 شهيدًا من بينهم 6 ارتقوا في غارة جوية استهدفت منزلًا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وإصابة 140 آخرين.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى استشهاد 6 فلسطينيين في قصف بالطيران الإسرائيلي لمنزل في بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأضافت أن جيش الاحتلال قصف منذ بدء عدوانه على القطاع 27 منزلًا في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة تعود أغلبها لقيادات في حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى.

من ناحية أخرى، ذكرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، أنها قصفت مدينة تل أبيب بصاروخين للمرة الثانية، الثلاثاء.