الأهلي يوضح.. 4 أسباب وراء التعاقد مع أجنبي رغم نجاح مبروك

فسر محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أربعة أسباب دفعت ناديه للتعاقد مع المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو، رغم تتويج الفريق بالدوري على يد فتحي مبروك.

وقال عبد الوهاب: "حاولنا ترسيخ مقولة كابتن صالح سليم، أن الأهلي لا يصلح له سوى مدرب أجنبي، لأنه مهما كانت كفاءة المدرب المصري، فإنه يتأثر كثيرًا بالضغط الجماهيري".

واستدرك في تصريحات تليفزيونية "أما المدرب الأجنبي، يتحلى بالصبر وطول البال".

وأضاف "الميزة الثانية، أن السيرة الذاتية لجاريدو تشير إلى أنه لعب في أفضل البطولات الأوروبية، وواجها أعتى المديرين الفنيين مثل جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي".

وقضى مدرب الأهلي الجديد الجزء الأكبر من مسيرته مديرًا فنيًا لفريق فياريال، ثم عمل لفترة قصيرة مع ريال بيتيس، قبل إقالته للخسارة أمام ريال مدريد 1-5 في يناير الماضي.

وأتم محمد عبد الوهاب الحديث بالإشارة للميزة الثالثة والرابعة لجاريدو، قائلاً: "مدرب صغير السن وطموح ، ويتميز بقدرته على اختيار أفضل الناشئين مثل الألماني فايتسا مدرب الأهلي في الثمانينات".

يُذكر أن الأهلي وقع عقدًا مع خوان كارلوس جاريدو لمدة عامين، بصحبة مدرب الأحمال خورخي سيمون.