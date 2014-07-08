ما الذي يجمع بين نيكول سابا وسلمان خان؟

تزور النجمة نيكول سابا بوليوود، برفقة زوجها الممثل يوسف الخال، في ما يُعتبر نقلة نوعيّة لنيكول، كونها الوجه الإعلانيّ لماركة "Splash" العالميّة. وهدف زيارة نيكول للهند هو تصوير الإعلان التلفزيونيّ الخاصّ بالشركة، إلى جانب النجم البوليوودي سلمان خان، كونه الوجه الإعلانيّ للقسم الهندي، ونيكول نجمة القسم العربي. ويتولّى إخراج الإعلان مخرج هنديّ.

ويعود اختيار الشركة النجمة نيكول سابا كونها من الفنّانات المتميّزات باتّباعها لأحدث الابتكارات، واهتمامها بأناقتها، فضلاً عن حضورها ومواكبتها للموضة.

وسيتمّ الإعلان عن الحملة الدعائيّة للشركة في مؤتمر صحافيّ، من المقرّر تنظيمه في دبي، وتكون فيه نيكول حاضرة للردّ على التساؤلات، وأهمّها أسباب اختيار الشركة لها لتكون الوجه الإعلانيّ.

وكانت نيكول ويوسف الخال قد استقبلا استقبال العرسان أثناء وصولهما إلى مطار بومباي، حيث لفّا بأكاليل الزهور ترحيباً بهما.

يُذكر أنّ نيكول ستعود إلى القاهرة فور انتهائها من تصوير الإعلان، لإنجاز ما تبقّى لها من مشاهد مسلسلها "فرق توقيت"، إلى جانب الفنّان تامر حسني، الذي حظي بالمرتبة الأولى من المتابعة على اليوتيوب، وتفوّق بذلك على المسلسلات الأخرى.