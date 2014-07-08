Transformers: Age of Extinction الأول دون منافس

هذا الأسبوع لا تغيير في المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي، حيث بقي فيلم The Fault in Our Stars فيها حاصداً 17.3 مليون دولار، وحافظ فيلم Maleficent على المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 16 مليون دولار، وتراجع فيلم The Breakup Guruالى المرتبة الثالثة مع 17.5 مليون دولار، وتقدم فيلم How to Train Your Dragon 2 مجدداً الى المرتبة الثانية مع 33.5 مليون دولار وتمكن فيلم Transformers: Age of Extinction من الصمود في المرتبة الأولى حاصداً 95.8 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الخامسة مع 8.9 مليون دولار، ودخل فيلم Deliver Us From Evil في المرتبة الرابعة حيث جمع 9.7 مليون دولار، وتراجع فيلم 22Jump Street الى المرتبة الثالثة حيث حصد 9.8 مليون دولار ودخل فيلم Tammy مباشرة في المرتبة الثانية مع 21.5 مليون دولار، وبقي فيلم Transformers: Age of Extinction في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 37 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Deliver Us From Evil مباشرة في المرتبة الخامسة مع 2505 مشاهد، وتراجع فيلم The Fault in Our Stars الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 2652 شخص، وتقدم فيلم Think Like a Man Too من المرتبة الرابعة الى الثالثة مع 2889 مشاهد، وبقي فيلم Maleficent في المرتبة الثانية مع 3963 مشاهد وللأسبوع الثالث على التوالي صمد فيلم 22Jump Street في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 5370 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة عودة فيلم X-Men: Days of Future Past حيث حصد 194 ألف جنيه، ودخل فيلم 22Jump Street مباشرة في المرتبة الرابعة مع 258 ألف جنيه، وتقدم فيلم How to Train Your Dragon 2 من المرتبة الرابعة الى الثالثة بعد أن حصد 280 ألف جنيه، وتراجع فيلم "مراتي وزوجتي" الى المرتبة الثانية مع 283 ألف جنيه ودخل فيلم The Fault in Our Stars مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 407 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Assassin’s Bullet مباشرة في المرتبة الخامسة حيث شاهده 5259 شخص، وتراجع فيلم Maleficent الى المرتبة الرابعة مع 5659 مشاهد، وتقدم فيلم Blended من المرتبة الرابعة الى الثالثة حيث شاهده 6133 شخص، وتراجع فيلم Think Like a Man Too الى المرتبة الثانية مع 6358 مشاهد وعاد مجدداً فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 7547 شخص.