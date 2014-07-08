مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة

تتابع مصر بقلق واهتمام شديدين خطورة تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الاعتداءات الأخيرة التي تشنها القوات الإسرائيلية علي مناطق مختلفة من قطاع غزة .

وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطى عن إدانة مصر لهذه الاعتداءات التي أدت إلي مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، محذراًَ من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة وضرورة أن تعمل إسرائيل على احتواء الموقف من خلال وقف كافة العمليات العسكرية وبأن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس وتتوقف عن إجراءات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ومنع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف لن تزيد الأمور إلا اشتعالاً ولن تؤدي إلا لإزهاق مزيد من الأرواح.

وأكد المتحدث علي أهمية قيام إسرائيل بفتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطة الفلسطينية للعمل على إنفاذ العدالة من الجانبين، موضحاً أن مصر تبذل جهوداً مكثفة وتجري اتصالات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بغية تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين طبقاً لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولي.

تجدر الإشارة إلي أن وزير الخارجية سامح شكري سوف يتوجه إلي جدة يوم 10 يوليو الجاري للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والذي سينعقد لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية .