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الأي لاينر المجنّح على طريقة رولا سعد

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الأي لاينر المجنّح على طريقة رولا سعد الأي لاينر المجنّح على طريقة رولا سعد

الثلاثاء 08-07-2014 17:13

تتميّز رولا سعد بإطلالات لافتة في برنامج "ليالي الأنس" تختلف من حلقة إلى أخرى مع تنوّع تسريحات الشعر وطرق تطبيق المكياج. لكنّ البارز كان الأي لاينر المجنّح، الذي طغى على كلّ مكياجاتها. هذه الطريقة في رسم الأي لاينر بدأت في الخمسينات، وعادت لتصبح من أساسيّات المكياج، نظراً إلى قدرتها على تكبير العين وإبراز جمالها، فضلاً عن أنّها تناسب كلّ أشكال العين.

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إذا كنت تحبّين إضافة الأي لاينر المجنّح إلى مكياجك، إليك خطوات رسمه:
الخطوة الأولى: تحديد العين
استخدمي أي لاينر سائل مع فرشاة رفيعة. ارسمي الكحل على طول خط الرموش، ثم تأكّدي من تثبيت المنحى التصاعدي على العين بالفرشاة، من الداخل الى الخارج.
الخطوة الثانية: تأسيس الجانح
اسحبي الكحل الأسود بالفرشاة، نحو خارج العين، بشكل خط أفقي رفيع.
الخطوة الثالثة: رسم الجانح
ابدئي برسم الجانح، من الزاوية الخارجية إلى الداخل، بخط رفيع فوق الخطّ الأول، وبعدها املئي الفراغ بينهما.
الخطوة الرابعة: تكامل الجانح
أكملي رسم الجانح من الزاوية الخارجية نحو الداخل. حاولي أن تجعلي الخط يرتفع تدريجياً كلما اقتربتِ من الزاوية الداخلية للعين.
الخطوة الخامسة: ملء الفراغ
اربطي الخطوط بدقة، كي لا تجدي أيّ فراغ على طول خط الرموش.

يمكنك استعمال هذا الأي لاينر مع ظلال العيون الملوّن، أو منفرداً. أضيفي القليل من الماسكرا، واحصلي بذلك على عين مشرقة، جميلة ولافتة.

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