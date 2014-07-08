أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيداع بديع ومتهمي “غرفة عمليات رابعة” بقفص المحاكمة بطرة

Google+ Print
إيداع بديع ومتهمي “غرفة عمليات رابعة” بقفص المحاكمة بطرة إيداع بديع ومتهمي “غرفة عمليات رابعة” بقفص المحاكمة بطرة

محمد بديع-ارشيفية

أودع منذ قليل بقفص المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة متهمو قضية “غرفة عمليات رابعة” والتي يحاكم بها محمد بديع المرشد العام للجماعة بالإضافة إلى 50 أخرين من قيادات واعضاء الجماعة، تمهيدًا لبدء نظر جلسة محاكمتهم والتي تعقدها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

وفور دخولهم إلى قفص الإتهام، صاح المتهمون مرددين تكبيرات الإحرام التي قادها من داخل القفص المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا