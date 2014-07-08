إيداع بديع ومتهمي “غرفة عمليات رابعة” بقفص المحاكمة بطرة

أودع منذ قليل بقفص المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة متهمو قضية “غرفة عمليات رابعة” والتي يحاكم بها محمد بديع المرشد العام للجماعة بالإضافة إلى 50 أخرين من قيادات واعضاء الجماعة، تمهيدًا لبدء نظر جلسة محاكمتهم والتي تعقدها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.

وفور دخولهم إلى قفص الإتهام، صاح المتهمون مرددين تكبيرات الإحرام التي قادها من داخل القفص المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.