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"تمرد" المنوفية تجمع 250 ألف توقيع.. وتواصل نشاطها بقطارات المحافظة

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"تمرد" المنوفية تجمع 250 ألف توقيع.. وتواصل نشاطها بقطارات المحافظة "تمرد" المنوفية تجمع 250 ألف توقيع.. وتواصل نشاطها بقطارات المحافظة
الحملة تدشن بطاقات تعريف لأعضائها منعا لحملات التشويه من "الإخوان"

كتب : سحرعون ومحمود الحصرى منذ 10 دقائق

أكد محمد أبوستيت، المنسق العام لحركة "تمرد" بالمنوفية، على أن الحملة استطاعت حتى الآن أن تحصد أكثر من 250 ألف توقيع، منذ انطلاقها نهاية الشهر الماضي بمركز تلا، وأنها ستنطلق اليوم في خطة منظمة من أجل جمع أكبر عدد من التوقيعات عبر القطارات من أول محطات المنوفية بتلا حتى الوصول إلى القناطر الخيرية.

وأضاف أبوستيت، أنه تم جمع هذه التوقيعات رغم محاولات الإخوان في تشويه الحملة من خلال التعدي على أعضاء الحملة أو تمزيق الاستمارة، في سلسلة من المضايقات الإخوانية والتي كان آخرها مساء الخميس بمحاولة أحد أعضاء الإخوان سرقة الاستمارات من أحد أعضاء الحملة بقبلي شبين الكوم، وهو الأمر الذي أدى لنشوب مشاجرة حادة بين الأهالي في المنطقة، مما جعل أعضاء الحملة يتركون المنطقة حتى لا يتطور الأمر.

وأشار أبوستيت إلى أنه تم الضغط على الحملة من خلال موقع "إخوان أون لاين" الذي وصف أعضاء الحملة بـ"الخارجين على الحاكم" وأنهم متحالفون مع الفلول والعلمانيين، بل واتهم الحملة في بعض الأحيان بالكفر.

وأكد أحمد أبوالسعود، أمين حزب الدستور بندر منوف وعضو حملة "تمرد" بالمنوفية، أن الحزب يشارك مع القوى السياسية والأحزاب بالمحافظة من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من التوقيعات، وأنه بدأ من مركز منوف بعمل بطاقات شخصية للتعريف بأعضاء الحملة مكتوب عليها "ندعم حملة تمرد" يقوم كل عضو بإبرازها حتى يطمئن الجميع إلى الأعضاء، ومواجهة التشويه لأعضاء الحملة أو سرقة الاستمارات.

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