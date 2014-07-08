بالصور والفيديو: للبيع.. قرية إيطالية في جبال الألب بـ 194 ألف يورو

في إيطاليا يمكنك تملك قرية خلابة كاملة في جبال الألب بسعر أقل من منزل متوسط في بريطانيا، فبمجرد تصفح موقع التسوق إيباي (ebay) ستجد قرية «كالسازيو» معروضة للبيع بسعر يبدأ من 194ألف يورو.



>ولجأ سكان القرية إلي عرض القرية للبيع أملاً أن تتحول إلى منطقة جذب سياحي، من خلال إحلال الفنادق والمطاعم والمنازل الحجرية والحظائر، وتجديد مبانيها بما يتفق مع المعايير المعمارية والتاريخية.



>وتداولت وسائل الإعلام البريطانية الإعلان الذي أثار جدلاً ليس فقط بسبب عرض القرية للبيع علي الانترنت، وإنما أيضاً بسبب تدني سعرها، مقارنة بسعر المنزل المتوسط في بريطانيا الذي يقدر بـ188,903 يورو. وتقع قرية كالسازيو أسفل حديقة «جران بارديسيو» في جبال الألب، وتتألف القرية من 14 منزل يضم أكثر 50 غرفة.



>ووصف «إيباي» القرية بأن «موقعها استراتيجي للسكن، وبدء عمل تجاري أو مطعم سياحي»، فهي تعد من أجمل الأماكن في إيطاليا حيث تحيطها الوديان الخضراء.



>ويشرف علي البيع الاتحاد الوطني للمجتمعات الجبلية من خلال مزاد مستمر حتى 15 يوليو. ورغم أنها تبدو «صفقة»، لم تجذب القرية سوي مشتري واحد حتى الآن.