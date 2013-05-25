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أبو تريكة يعود من الإمارات لمنتخب مصر

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أبو تريكة يعود من الإمارات لمنتخب مصر أبو تريكة يعود من الإمارات لمنتخب مصر

أكد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعار إلى بني ياس، عودته من الإمارات يوم الثلاثاء المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب مباشرة.

وقال تريكة للصحف الإماراتية:"أخوض مع السماوي مباراة الوصل ثم أعود بعدها إلى مصر للانتظام في معسكر الذي يقام 30 مايو الجاري."

وأضاف تريكة "تم استدعائي من جانب الجهاز الفني للفراعنة، وسأخوض المعسكر استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية في الرابع من يونيو."

أبو تريكة قاد بني ياس للتتويج ببطولة دوري أبطال الخليج على حساب الخور القطري يوم الخميس الماضي.

يُذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة زيمبابوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014.

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