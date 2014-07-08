“الأطباء”: وزارة الصحة أصدرت منشورًا بصرف مستحقات الأطباء بناء على قانون “14″

قالت النقابة العامة للأطباء إن وزارة الصحة أصدرت منشورًا موجهًا من اللواء سيد الشاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، للمديريات الصحية بتحرير شيك تكاليف بكامل مستحقات الطبيب بناء على قانون “14″ “قانون حافز المهن الطبية” من جهة عمل الطبيب الأساسية، وإرساله لجهة إنتدابه، وذلك لحل مشكلة صرف مستحقات الأطباء المنتدبين مثل الأطباء المنتدبين للمؤسسة العلاجية.

ووجهت نقابة الأطباء الشكر لوزارة الصحة على إصدار هذا المنشور الذي ينهي مشكلة الأطباء المنتدبين للمؤسسة العلاجية، وتطالب المديريات الصحية المختلفة بسرعة التنفيذ إلتزاما بنص القانون والتعليمات الوزارية الواضحة.

أ ش أ