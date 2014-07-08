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الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع للحوثيين

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الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع للحوثيين الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع للحوثيين

أ{شيفية

شن الطيران العسكري اليمني، فجر اليوم الثلاثاء، غارات على مواقع للحوثيين في منطقة الورك في مدينة عمران شمال اليمن بعدما أعلن الحوثيون السيطرة عليها.

ووفقا لتقارير إخبارية، أكد مسئول محلي مقتل أكثر من 10جنود يمنيين وإصابة آخرين خلال مواجهات الإثنين مع الحوثيين في الورك. وكانت تعزيزات عسكرية وصلت إلى عمران، أمس الإثنين، وتمكنت بعد معارك مع الحوثيين من السيطرة على منطقة سحب وبني ميمون جنوبي عمران.

ونقلت ” سكاي نيوز ” عن مصادر من الحوثيين أن المسلحين الحوثيين تمكنوا من دخول منطقة الجنات وتفجير منزل تابع لأسرة الأحمر، في حين ذكرت مصادر أمنية أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من الأحياء في عمران بعد سيطرة الحوثيين عليها.

وارتفع عدد القتلى جراء المعارك الدائرة في محافظة عمران شمال اليمن بين الحوثيين والجيش المدعوم بمسلحين قبليين إلى أكثر من 300 قتيل بينهم 60 جنديا على الأقل.

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