بالصور .. ” حسن راتب ” يكرم اللواء مراد موافى والفريق مهاب مميش

أقام الدكتور حسن راتب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سما حفل افطار حضره حشد كبير من المسئولين والشخصيات السياسية والشخصيات العامة والمفكرين والاعلاميين والفنانين و العاملين فى مجموعة شركات سما المالكة لجامعة سيناء وقنوات المحور وشركة اسمنت سيناء والعديد من الشركات كما حضره الاستاذ وفيق راتب العضو المنتدب

من بين الذين حضروا حفل الافطار اللواء مراد موافى رئيس المخابرات الاسبق – الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس – الدكتور على جمعه مفتى مصر الاسبق- كما حضره المفكر الدكتور مصطفى الفقى و الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس وزراء مصر الاسبق و المفكر الدكتور على السمان كما حضره د.محمود شريف وزير التنمية المحلية الاسبق و رجل الاعمال أحمد ابو هشيمه والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء والدكتور اسامه راتب نائب رئيس جامعة سيناء ووجدى زين الدين رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الوفد والكاتب الصحفى مصطفى بكرى والكاتب الصحفى سمير رجب وعلاء الكحكى رئيس شبكة تليفزيون النهار و المستشار عدلى حسين محافظ القليوبيه الاسبق .

وخلال الاحتفال القى الدكتور حسن راتب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سما كلمة هنأ فيها الشعب المصرى والحاضرين بذكرى انتصار السادس من اكتوبر العاشر من رمضان ذكرى النصر العظيم كما رحب بالحاضرين وهم كوكبة من العلماء والمفكرين ورموز القوات المسلحة والفنانين والاعلاميين .

وأكد أن تذكر لحظات الانتصار ما أجمله حتى تكون هذه اللحظات تحفيز للهمم كى نستطيع فى المرحلة القادمة أن نعبر عبوراً جديداً نحو مستقبل أفضل لمصر بابناءها وأكد الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء و رئيس مجلس ادارة شبكة تليفزيون المحور فى كلمته ترحيبه بالقامات الكبيرة التى حضرت حفل الافطار ومنهم الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر أثناء حرب 1973 المجيدة ووصفه ب”القامه التى خرجت باقتصاد مصر قوياً رغم كل المعاناه آنذاك” كما رحب د.حسن راتب باللواء مراد موافى رئيس مخابرات مصر الاسبق والذى فاز بجائزه السلام الدولية لعام 2014 قائلا انها صورة جميلة لرجال ” صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”

كما رحب الدكتور حسن راتب بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الرجل الذى حقق الشهر الماضى أكبر ايراد شهرى فى تاريخ قناة السويس وهذا انما يدل على حسن الاداء

واضاف حسن راتب قائلا:”عندما جلست مع هذا الرجل أدركت معدنه الاصيل ووجدت أنه اول رئيس لهيئه قناة السويس لايتقاضى راتب من هيئة قناة السويس وفى هذا انكار للذات وتضحية تستحق الاحترام

> واضاف د.حسن راتب :فى حفلنا الذى يحضره اليوم كوكبة كبيرة سوف نكرم شخصين الشخصية الاولى اللواء مراد موافى رئيس المخابرات الاسبق ونعلم من هو اللواء مراد موافى منذ ان كان محافظا لشمال سيناء ولقد حقق انجازات كبيرة لم تتحقق فى عشرات السلام السنين كما حاز على جائزة السلام الدولية لعام 2014 ولقد اجتمع مجلس امناء جامعة سيناء وقرر منح اللواء مراد موافى قلادة الجامعة كما قرر مجلس أمناء جامعة سيناء منح قلادة الجامعة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

ووجه د.حسن راتب التحية الى د.على جمعة مفتى مصر الاسبق الذى وصفه بأنه قامه وهامه ومعلم حينما يراه الانسان ويرى وجهه الكريم يحب الحياه ويحب الدين كما وجه د.حسن راتب التحية للدكتور مصطفى الفقى والدكتور محمود شريف ووجه الشكر الى زملاءه الذين شاركوه على مدى 30 عاما فى هذا الكيان الاقتصادى الكبير الذى يعظم الدور الاجتماعى , وقام بدور اقتصادى كبير فى سيناء اقتصاديا واجتماعيا من خلال 30 الف مساهم و 15 الف عامل

وأضاف د.حسن راتب أن جامعة سيناء اردنا أن تكون نبراسا ومركز اشعاع فى سيناء وأقول للفريق مهاب مميش ان الجامعة برئيسها وعلمائها ومراكزها البحثيه تحت أمر مشروع محور قناة السويس لأنه أحد المشروعات الضخمه التى ستنقذ مصر من كبوتها الاقتصادية وسيخطو بنا خطوات واسعة فمصر غنية بثرواتها ومشاريعها وغنية برجالها وعقب ذلك بدأ د. حسن راتب مرحلة التكريم حيث تم عرض فيلم تسجيلي عن اللواء مراد موافى ثم تسليمه قلادة جامعة سيناء ودرع تكريم كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الفريق مهاب مميش ثم تسليمه قلادة جامعة سيناء ودرع تكريم وعقب تكريمه تحدث اللواء مراد موافى رئيس المخابرات الاسبق قائلا: أتقدم بخالص الشكر لاخى وصديقى الدكتور حسن راتب على هذا التكريم وسط كوكبه كريمة تمثل كل طوائف مصر.

وأضاف قائلاً: الحمد لله لقد فزت بجائزة السلام الدولية متفوقاً على 95 شخصية دولية واعتبر هذا التكريم وسام على صدرى أهديه لمصر كلها وعلى رأسها الرئيس المشير عبدالفتاح السيسى

> وبدوره وجه الدكتور حسن راتب الشكر للواء مراد موافى والسيده حرمه وأسرته الذين حضروا الحفل وعقب تكريم الفريق مهاب مميش ألقى كلمة قصيرة جاء فيها: أشكر أخى وزميلي الدكتور حسن راتب على تكريمي وأريد أن اقول أن قناة السويس حفرها مليون مصرى عندما كان عدد سكان مصر كلها 4.5 مليون مواطن وقد استشهد 120 ألف شهيد مصرى فى حفر قناة السويس ولو دققنا فيما قام به اجدادنا لابد أن نعمل أشياء لابنائنا .

وأضاف الفريق مهاب مميش قائلا: قناة السويس يعمل بها 25 ألف عامل مصرى ولا يوجد عامل أجنبى واحد والحمدلله فقد حققنا أكبر دخل فى تاريخ قناة السويس وهو 37 مليار جنيه بزيادة 5 مليار جنيه عن العام الماضى ولابد فى المرحلة القادمة من الارادة والتصميم على النجاح وندعو الله أن يوفق سيادة الرئيس المشير عبدالفتاح السيسي فى المهمة الصعبة والثقيلة ونحن ندعمه كعاملين فى قناة السويس.