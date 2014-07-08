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يامور: شخصيتي في "كلام الناس 3" تحمل أبعاد درامية كثيرة

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يامور: شخصيتي في "كلام الناس 3" تحمل أبعاد درامية كثيرة يامور: شخصيتي في "كلام الناس 3" تحمل أبعاد درامية كثيرة

الإثنين 07-07-2014 22:28

أعربت الفنانة  الشابة يامور عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية الجماهيرية على دورها في مسلسل "كلام الناس 3"، موضحةً أن العمل الذي يعرض على التلفزيون السعودي يستقطب أعداداً كبيرة من الجمهور السعودي لمتابعتها خلال الفترة الذهبية بعد الإفطار.

وأكدت يامور لـ"سيدتي نت" أن دورها في العمل جديد بالنسبة لها، ويحمل الكثير من الأبعاد الدرامية التي تحاول إيصالها للمشاهد، وقالت: "أجسد بالمسلسل شخصية "جوليا الكندية" ، التي تعيش في كندا وتتحدث العربية بطلاقة، ولكنها مولودة بدولة الكويت، وكان أبوها يخدم خلال حرب الخليج، وكان لجوليا صديق من الكويت يُسمى "طلال"". وأضافت يامور أن "جوليا الكندية" تعلقت بشخص اسمه "سعد"، لأنه يشبه صديقها القديم.

وأوضحت يامور أن هذه النسخة من "كلام الناس 3" تختلف عن النسختين السابقتين، من حيث القصة وعمليات التصوير التي تمت خارج المملكة، لافتة إلى أن الكاتب علاء حمزة يسلط الأضواء على قضايا السعوديين في الخارج، لا سيما الطلاب المسافرين إلى بلد أخر، مؤكدة أنها دائماً تتفائل بنجاح "كلام الناس"، خصوصاً أن الجزء الثاني منه العام الماضي كان أول عمل يقدمها للجمهور وبداية الانطلاقة الفنية بالنسبة لها.

وتدور أحداث "كلام الناس 3" في قالب كوميدي حول حياة المغتربين السعوديين ومعاناتهم في الغربة، وتفاصيل قصص إيجابية من حياتهم العملية والدراسية بالخارج.

والمسلسل من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وإنتاج شركة "الصدف"، ومن بطولة: حسن عسيري، وريم عبدالله، وحبيب الحبيب، ويامور، ومرزوق الغامدي، وعبدالعزيز المطرودي، وجعفر الغريب، بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين والممثلات السعوديين والعرب.

 

 

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سيدتي

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