أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: السيدة الأولى تحتفل بعيد ميلادها مع فريق العمل

Google+ Print
بالصور: السيدة الأولى تحتفل بعيد ميلادها مع فريق العمل بالصور: السيدة الأولى تحتفل بعيد ميلادها مع فريق العمل

الثلاثاء 08-07-2014 01:45

احتفلت السيدة الأولى غادة عبد الرازق بعيداً عن المسلسل بعيد ميلادها في منزلها الكائن بمنطقة المعادي، وذلك خلال فترة الراحة من تصوير المشاهد المتبقية للمسلسل.

وقامت عبد الرازق بدعوة عدد من فريق العمل لمشاركتها هذه الاحتفال حيث أحضرت كعكة الحلوى الفاخرة الموضوع عليها بوستر المسلسل.

ولكي تشارك جمهورها هذه الفرحة قامت بنشر صور الاحتفال على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي