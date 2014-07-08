بالصور: السيدة الأولى تحتفل بعيد ميلادها مع فريق العمل

احتفلت السيدة الأولى غادة عبد الرازق بعيداً عن المسلسل بعيد ميلادها في منزلها الكائن بمنطقة المعادي، وذلك خلال فترة الراحة من تصوير المشاهد المتبقية للمسلسل.

وقامت عبد الرازق بدعوة عدد من فريق العمل لمشاركتها هذه الاحتفال حيث أحضرت كعكة الحلوى الفاخرة الموضوع عليها بوستر المسلسل.

ولكي تشارك جمهورها هذه الفرحة قامت بنشر صور الاحتفال على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

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