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هل سيؤدي Mark Whalberg دور The Six Million Dollar Man؟

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هل سيؤدي Mark Whalberg دور The Six Million Dollar Man؟ هل سيؤدي Mark Whalberg دور The Six Million Dollar Man؟

الثلاثاء 08-07-2014 02:10

بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلمه الجديد Transformers: Age of Extinction على شباك التذاكر عالمياً، يبدو أن عين شركة Universal Pictures على Mark Whalberg لتأدية دور Steve Austin في النسخة السينمائية للمسلسل التلفزيوني The Six Million Dollar Man الذي عرض في السبعينيات من القرن الماضي مع احتمال إعطاء مهمة الإخراج والمشاركة في إنتاج الفيلم للمخرج Peter Berg. يذكر أن مسلسل The Six Million Dollar Man عرض بين عامي 1974 و 1978 على الشاشة الصغيرة بعد نجاح الفيلم التلفزيوني الذي يحمل نفس العنوان عام 1973، أما الممثل الذي أدّى دور Steve Austin فهو Lee Majors.

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