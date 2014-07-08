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نقيب الأطباء: مسلسل ” دكتور أمراض نسا” يشوه مهنة الطب

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نقيب الأطباء: مسلسل ” دكتور أمراض نسا” يشوه مهنة الطب نقيب الأطباء: مسلسل ” دكتور أمراض نسا” يشوه مهنة الطب

قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء: إن مسلسل «دكتور أمراض نسا»، يشوه ويسيء لمهنة الطب وليس له أي هدف إيجابي، ويضر بالعلاقة بين المريض والطبيب.

وأضاف نقيب الأطباء، في مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2 ” ، مساء أمس الإثنين :” أن حرية الإبداع لا يجب أبدا أن تكون على حساب تشويه فئة أو مهنة، مؤكدا أنه ليس ضد حرية الإبداع ومنع عرض أي برامج أو أعمال فنية ” .

وتابع: «هذا العمل غير مناسب -أيضا- لشهر رمضان الكريم»، متسائلا: «ألم يجد صناع العمل أي موضوع هادف آخر يعالج أي قضية اجتماعية بعيدا عن هذا الموضوع، ومن سيوافق على ذهاب زوجته إلى طبيب أمراض نساء بعد مشاهدته لهذا المسلسل».

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